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Постояльцам белогорского приюта «Надежда» нужны теплые вещи

Постояльцам белогорского приюта «Надежда» нужны теплые вещи
Фото: www.gorno-altaisk.info

Жителей Белогорска просят оказать помощь приюту «Надежда». Амурчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимы одежда и обувь. Приют также примет постельные принадлежности, посуду и предметы личной гигиены.

В данный момент в приюте «Надежда» проживает около 150 человек, большинство из постояльцев – инвалиды и пожилые.

Помощь принимается по адресу: город Белогорск, улица Октябрьская, 37. Проезд автобусом № 12. Если у желающих оказать помощь нет возможности доставить вещи самостоятельно, то их заберут транспортом некоммерческой организации.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-914-385-60-12, 8-924-681-15-36, сообщает ИА Амур28.инфо.

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