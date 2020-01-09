Срочник, расстрелявший в Забайкалье сослуживцев, написал письмо их родственникам

«Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода – терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», – написал Рамиль. По его словам, он «хотел связать свою жизнь с армией», но не ожидал таких условий службы.

«Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и [что] сломал свою жизнь», – добавил Шамсутдинов.

В результате стрельбы, устроенной военнослужащим 25 октября 2019 года, погибли шесть человек, еще двое получили ранения. В Минобороны заявляли, что он пошел на преступление на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. При этом Шамсутдинов и еще несколько солдат проходят потерпевшими по уголовному делу о неуставных отношениях в части.