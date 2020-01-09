Прогнозы астролога: 2020 год будет удачным для амбициозных людей

Амурскую область в 2020 году ждут серьезные политические перемены на самом высоком уровне. Что касается природных катаклизмов, то крупных наводнений не предвидится. Такой прогноз дал благовещенский астролог и хиромант Михаил Мамеев в программе «Простые вопросы».

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По словам Михаила, наступивший год будет удачным для сильных и амбициозных людей. «Напомню, что число "2" отвечает за биоэнергетику, то есть год будет энергетически насыщенным, годом прогресса. Конечно, для ленивых людей он будет плохим, потому что чем меньше ты делаешь, тем меньше он будет давать. Для людей, которые привыкли двигать, а прошлый год вставлял палки в колеса, 2020-й в этом плане будет очень удачным. То есть амбициозные люди добьются успеха. Для тех же, кто привык быть винтиком, этот год ничем особым не отметится», – поясняет Михаил.

2020-й является високосным, а високосный год требует, по мнению астролога, более серьезного внимания к своему здоровью.

В интервью астролог дал короткий прогноз для всех знаков Зодиака. «Рыбам часто по жизни не везет. В 2020 году наконец-то им начнет везти», – обнадеживает Михаил.

Об остальных знаках вы узнаете, посмотрев видео. Гость программы также объяснит, что такое наука хиромантия, и по руке ведущей программы Натальи Наделяевой предскажет ее ближайшее будущее.

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