Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 0

На Дальнем Востоке для военных создали психологические полосы с криками раненых

На Дальнем Востоке для военных создали психологические полосы с криками раненых
Фото: Амур.инфо (тематическое изображение)

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, завершено создание специальных психологических штурмовых полос. Новая методика психологической подготовки позволит формировать у военнослужащих стрессовую устойчивость к условиям боя в несколько раз быстрее, чем с помощью ранее проводимых стандартных методов.

Каждая полоса максимально воссоздает психофизическую обстановку реальных боевых действий. Она направлена на подготовку военнослужащих к боевым условиям и другим кризисным ситуациям, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

В состав полосы входят около десяти препятствий, после которых военнослужащие выполняют стрельбу из штатного оружия. Например, это высотные стены с проломами, простреливаемые участки для переползания под колючей проволокой, преодоление горящего лабиринта и дымовой завесы. На всех этапах на бойцов воздействует аудиосопровождение, имитирующее крики раненых, стрельбу, взрывы авиабомб, артиллерийских снарядов или мин.

Подразделения, приступившие к интенсивной подготовке на полигонах в новом году, в обязательном порядке проходят новый элемент психологической подготовки. В мероприятиях будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих.

Просмотров всего: 402

#военные

распечатать


Общество

Срочник, расстрелявший в Забайкалье сослуживцев, написал письмо их родственникам

Происшествия 46

Иран атаковал два объекта США в Ираке
Спорт

Команда ДВОКУ стала лучшей в стрельбе из пистолета в Амурской области
Общество

Плац ДВОКУ украсили военным Дедом Морозом и крысой из «Черепашек-ниндзя»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь