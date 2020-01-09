На Дальнем Востоке для военных создали психологические полосы с криками раненых

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На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, завершено создание специальных психологических штурмовых полос. Новая методика психологической подготовки позволит формировать у военнослужащих стрессовую устойчивость к условиям боя в несколько раз быстрее, чем с помощью ранее проводимых стандартных методов.

Каждая полоса максимально воссоздает психофизическую обстановку реальных боевых действий. Она направлена на подготовку военнослужащих к боевым условиям и другим кризисным ситуациям, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

В состав полосы входят около десяти препятствий, после которых военнослужащие выполняют стрельбу из штатного оружия. Например, это высотные стены с проломами, простреливаемые участки для переползания под колючей проволокой, преодоление горящего лабиринта и дымовой завесы. На всех этапах на бойцов воздействует аудиосопровождение, имитирующее крики раненых, стрельбу, взрывы авиабомб, артиллерийских снарядов или мин.

Подразделения, приступившие к интенсивной подготовке на полигонах в новом году, в обязательном порядке проходят новый элемент психологической подготовки. В мероприятиях будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих.