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9января
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сегодня, 15:07 0

Амурчане посоревнуются в зимнем дрифте на Чигиринском водохранилище

Амурчане посоревнуются в зимнем дрифте на Чигиринском водохранилище

18 января на территории Чигиринского водохранилища состоится 1-й этап открытого турнира по зимнему дрифту Winter Cup 2020. Пилоты со всей Амурской области будут бороться за звание лучшего в зимней серии.

Участие в соревнованиях примут около 20 спортсменов. В частности, на Чигиринское водохранилище приедут дрифтеры из Свободного и Белогорска. Квалификационные заезды начнутся в 11:00, а парные заезды стартуют примерно в 12:00.

Как сообщает управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, на месте проведения соревнований будет установлена палатка, где каждый сможет согреться горячим чаем.

Радиотрансляция состязаний позволит следить за заездами, не выходя из своих автомобилей. Для этого нужно будет настроить радиоприемники на волну 90.0 FM (действует только на территории проведения соревнований).

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#спорт #транспорт

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