Тина Канделаки объяснила популярность фильма «Холоп»

Кинокомедия «Холоп» с Милошем Биковичем и Сашей Бортич в главных ролях держится в топе самых кассовых фильмов в российском кинопрокате за всю историю. Тина Канделаки разгадала секрет фильмы и опубликовала его у себя в Telegram.

По мнению известной телеведущей, современный зритель устал от насилия в информационном поле, а телесказка помогла людям разгрузиться и переместиться в другую плоскость – люди оказались в волшебном мире торжества добра и честности.

«Все комедийные и развлекательные клише работают в этом фильме на сто процентов. Масса притягательных актеров и актрис: от прелестной Саши Бортич до Милоша Биковича. История о наказании мажора, чье поведение давно уже вышло из берегов, приходится по душе нашему зрителю, живущему в условиях серьезного социального неравенства. Ну и, конечно, не может не радовать аудиторию история простой девушки, нашедшей своего принца», – написала Канделаки.

Ведущая уверена, что такой незатейливый коктейль зритель просто обожает, голосуя за него рублем. Тем более что в фильме есть и переживания, и любовь, и смех, и мечты, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее фильм установил уже ряд рекордов. Так, к концу первой недели 2020 года картина заработала более 1,8 миллиарда рублей. При этом у комедии Клима Шипенко есть шансы превысить отметку в 2 миллиарда и войти в тройку лидеров за всю историю отечественного кинопроката наряду с «Движением вверх» и фильмом «Т‑34».