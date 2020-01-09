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9января
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сегодня, 14:39 1

Президент России поздравит 47 амурчан-долгожителей

Президент России поздравит 47 амурчан-долгожителей
Фото: pixabay.com

Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены 47 амурским долгожителям, отмечающим в январе юбилейные дни рождения – 90, 95 и 100 лет.

Тридцать пять из них в январе отметят 90-летие, одиннадцати исполнится по 95 лет, а один справит 100-летний юбилей. Из 47 долгожителей – 40 женщин и 7 мужчин.

Больше всего долгожителей проживают в Благовещенске – 13 человек, 6 – в Белогорске, 3 – в Бурее, по 2 – в Райчихинске, Свободном, Шимановске, Прогрессе, Екатеринославке, Ивановке, по 1 – в Сковородине, Пояркове, Ромнах, Джалинде, Успеновке, Тыгде, Чеснокове, Песчаноозерке, Морозовке, Куропатине, Козьмодемьяновке, Новотроицком, Садовом.

Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства отделение Пенсионного фонда по Амурской области формирует только по категориям ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла и передает их в Администрацию президента РФ ежемесячно, начиная с июля 2011 года.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 минут назад

    Представил набор слов 47 амурских долгожителей, которые они высказали при получении поздравительных писем за подписью Владимира Путина...

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