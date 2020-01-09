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сегодня, 14:28 0

В Якутии быстро растет количество заболевших корью

В Якутии быстро растет количество заболевших корью
Фото: pixabay.com

По данным на 9 января 2020 года, количество заболевших корью в столице Якутии достигло 70 человек. Ранее сообщалось о 68 заболевших. Из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, лечились в стационаре.

Сейчас в Якутске и Жатае временно отстранены от посещения занятий в детских садах воспитанники, не имеющие прививок против кори. Временно отстранены от занятий и непривитые студенты, сообщили телеканалу «Якутия 24» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших корью в республике перенесены два детских конкурса. Это XX Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» и «Бал юных дарований». «Мероприятия должны были состояться 9-12 января и 13 января соответственно. Перенос произошел в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемостью корью», – говорится в официальном сообщении минкультуры республики.

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#Дальний Восток #дети #здоровье

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