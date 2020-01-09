Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

В Хабаровском крае эвакуировали более 3 тысяч человек с «заминированного» завода

В Хабаровском крае эвакуировали более 3 тысяч человек с «заминированного» завода

Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы после сообщений о «минировании». На место происшествия выехали экстренные службы, чтобы проверить помещения.

Об этом пишет РИА Новости. «Утром в четверг поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на Амурском судостроительном заводе. Все сотрудники предприятия эвакуированы, это более 3 тысяч человек», – рассказали в администрации города.

Фото: komcity.ru

«Эвакуация из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве крупного оборонного завода – дело серьёзное и наверняка не останется без последствий, вплоть до межгосударственного уровня, если потребуется. Напомним, что одна из версий утверждает, что массовые минирования по всей России происходят с территории одной из сопредельных стран», – отмечает интернет-издание komcity.ru.

Сообщения о «минировании» в разных городах России, в том числе Дальнего Востока, возникают регулярно, но всегда оказываются ложными. Так, в декабре волна «минирований» прошла по детским садам и школам Благовещенска.

Просмотров всего: 290

#Дальний Восток #происшествия

распечатать


Общество

В Якутии быстро растет количество заболевших корью
Экономика 6

На Дальнем Востоке открылось в 10 раз больше торговых центров
В России и мире 2

Стала известна вероятная причина крушения украинского Boeing 737
Происшествия 2

В Благовещенске девять автомобилисток отказались провериться на трезвость
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь