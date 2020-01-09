В Хабаровском крае эвакуировали более 3 тысяч человек с «заминированного» завода

Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы после сообщений о «минировании». На место происшествия выехали экстренные службы, чтобы проверить помещения.

Об этом пишет РИА Новости. «Утром в четверг поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве на Амурском судостроительном заводе. Все сотрудники предприятия эвакуированы, это более 3 тысяч человек», – рассказали в администрации города.

Фото: komcity.ru

«Эвакуация из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве крупного оборонного завода – дело серьёзное и наверняка не останется без последствий, вплоть до межгосударственного уровня, если потребуется. Напомним, что одна из версий утверждает, что массовые минирования по всей России происходят с территории одной из сопредельных стран», – отмечает интернет-издание komcity.ru.

Сообщения о «минировании» в разных городах России, в том числе Дальнего Востока, возникают регулярно, но всегда оказываются ложными. Так, в декабре волна «минирований» прошла по детским садам и школам Благовещенска.