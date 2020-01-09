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сегодня, 14:09 0

Благовещенцев зовут на хоккей поддержать амурские команды

Благовещенцев зовут на хоккей поддержать амурские команды
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в эти дни проходят игры в рамках дальневосточного хоккейного первенства России среди юношей. Горожан приглашают посетить соревнования и поддержать амурские команды.

В областном центре матчи идут на стадионе «Спартак». Встречи проводят четыре коллектива – «Форвард» (Благовещенск), «Амур ДВ» (Хабаровск), «Полярные волки» (Якутск) и «Амурские рыси» (Благовещенск). Им предстоит играть 10, 11 и 12 января (9-е число – выходной), начало – в 09:45. Вход свободный.

10 января (пятница): 09:45 «Амурские рыси» – «Полярные волки»; 12:30 «Амур ДВ» – «Форвард».;

11 января (суббота): 09:45 «Амур ДВ» – «Амурские рыси»; 12:30 «Полярные волки» – «Форвард».

12 января (воскресенье): 09:45 «Полярные волки» – «Амур ДВ»; 12:30 «Амурские рыси» – «Форвард».

Как рассказал ИА «Амур.инфо» директор ДЮСШ № 3 Благовещенска Владимир Сергеев, всего пройдут три этапа игр. Первый состоялся в Хабаровске, в Благовещенске – второй, и третий намечен на март. По итогам всех матчей определят, какие места займут коллективы.

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