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9января
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В Австралии во время крупных пожаров погибло более миллиарда животных

В Австралии во время крупных пожаров погибло более миллиарда животных
Фото: instagram.com/ecology_planet_/

С сентября 2019 года в нескольких штатах Австралии бушуют масштабные лесные пожары. Пресс-служба университета Сиднея сообщает, что за все это время в огне погибло более миллиарда животных.

Как сообщает РИА Новости, профессор Крис Дикман установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс, а суммарное число погибших в стране животных превысило отметку в миллиард.

Приведенные Дикманом цифры основаны на отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии. Используя эти цифры, авторы исследования установили средний уровень плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.

Проводившие исследование ученые использовали консервативные оценки, таким образом число погибших животных, возможно, выше.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 24 человек, уничтожил тысячу домов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Дым от лесных пожаров в Австралии уже достиг юга Бразилии и Южной Америки. Сообщается, что угрозы для населения этот дым не несет, так как находится в верхних слоях атмосферы.

О том, что послужило причиной столь сильных пожаров, доподлинно неизвестно. Как предполагают ученые, всему виной стали климатические изменения. С самого начала сезона пожаров, которые в 2019 году начались раньше обычного, специалисты обращались к властям страны с просьбой организовать централизованный ответ на бедствие. Однако кабинет австралийского премьер-министра Скотта Моррисона на протяжении долгого времени отказывался признавать, что ситуация принимает действительно чрезвычайный характер.

Бездействия федеральных властей, которые фактически переложили всю ответственность за борьбу с огнем на добровольцев и пожарные службы отдельных штатов, а также страшный смог над такими центральными городами, как Сидней и Канберра вызвали волну протестов среди населения и резкое падение рейтингов правительства. В итоге руководство страны было вынуждено прибегнуть к помощи ВМС и авиации. Однако пока улучшения ситуации не зафиксировано, сообщает «Российская газета».

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#животные #пожары #природа

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    40 минут назад

    живность жалко...примерно так и динозавры вымерли

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