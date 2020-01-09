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9января
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сегодня, 13:25 0

В Благовещенске проводят сбор вещей для нуждающихся

В Благовещенске проводят сбор вещей для нуждающихся
Фото: pixabay.com

Благовещенцев приглашают принять участие в акции «Рождественская неделя милосердия». Все желающие могут принести ставшие ненужными вещи. Их передадут нуждающимся и обездоленным людям.

Акцию организует филиал некоммерческой организации «РазДельный сбор». Кроме одежды и обуви, можно приносить посуду. Также принимают предметы личной гигиены и косметические средства – мыло, пасту, щетки в упаковках. Сбор завершится 11 января. Вещи принимают по адресу: улица Тенистая, 20, с 15 до 17 часов. Подробности по телефонам: +7-914-578-38-13, +7-924-671-74-75.

В воскресенье, 12 января, собранные вещи бесплатно передадут нуждающимся. Здесь же для них будет работать бесплатная парикмахерская и угощение в виде чая и небольшого продуктового пакета.

Хорошие и целые, но ставшие ненужными одежду и обувь в Благовещенске также принимают в комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта». Он находится по адресу: улица Рабочая, 95, телефоны: (4162) 44-01-33, 44-01-75.

Ветхие вещи, старое постельное белье, одеяла и подушки тоже еще послужат. Такие вещи всегда нужны в приютах для животных, где их примут с благодарностью. Например, в «Острове спасения», который находится по адресу: улица Островского, 155, телефон (4162) 56-12-72.

«Вы можете подарить старым вещам вторую жизнь! Возможно, они принесут пользу кому-то еще, а также планета скажет вам спасибо за то, что хотя бы одна кофточка не отправилась на свалку», – говорят в организации «РазДельный сбор».

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#жизнь

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