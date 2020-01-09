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сегодня, 13:00 0

В Амурской области стартует уникальный футбольный проект

В Амурской области стартует уникальный футбольный проект
Фото: pixabay.com

В Приамурье стартует уникальный проект – «Амурская футбольная лига». Лига была организована самостоятельно футболистами города для развития любительского футбола в регионе. На первый турнир заявки уже подали 12 команд Благовещенска.

Как отмечают организаторы, в 2019 году было сыграно два тура в рамках «Зимнего первенства». Игры пройдут на футбольном манеже по адресу: улица Сталинградская, 7 (село Чигири). Официальный матч-открытие состоится 12 января в 11:30. Игры будут проходить в популярном формате 8 на 8. Вход для болельщиков свободный.

Под проект был создан большой футбольный портал: амурскаяфутбольнаялига.рф, где собрана информация обо всех командах, игроках, матчах и статистике. Также запущен инстаграм-аккаунт для ведения онлайн-трансляций и проведения интерактивов с болельщиками: @afl_blag.

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#спорт #футбол

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