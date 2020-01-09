Сбор денег на лечение 9-летней амурчанки Саши Болотиной приостановлен
Мама Саши Болотиной сообщила о приостановке сбора средств на лечение девочки. 9-летняя амурчанка борется с онкологией, ей поставили диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии». В настоящее время собрана достаточная сумма, чтобы пройти два курса химиотерапии.
Девочка уже прошла пять курсов в Южной Корее, последний был в конце декабря. Но сбор денег не прекращался – лечение еще не окончено. Радостную новость о приостановлении сбора денег мама Саши сообщила в Инстаграме. Сейчас на счету девочки есть полтора миллиона, их должно хватить на два блока «химии».
«Благодаря вам, наши волшебники, мы собрали 777 807 рублей, плюс деньги, которые нам выделил немецкий фонд "Киндер". Получается 1 миллион 527 тысяч. Этих денег нам должно хватить на два блока химиотерапии. Сбор мы приостанавливаем. Если нам придется продолжить химиотерапию, то мне придется ещё раз обратиться за помощью к вам. Спасибо огромное каждому доброму сердечку, каждому человеку, который не прошёл мимо нашей беды», – написала мама ребенка.
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Добрый вечер,✨дорогие наши волшебники.❤Сегодня наш день начался со сдачи анализов.💉 Дальше все шло своим чередом. Ждали обход, капали капельницы. Пообедали, и Санечка решила, намного поспать,😴 но нам это не удалось, так как поступило сообщение о минировании больницы,😱😰 и нам нужно срочно эвакуироваться...😨 Эту новость мы приняли с радостью, что можно выйти на улицу и подышать свежим воздухом...😃 Быстро оделись, на сколько это было возможно сделать, и вышли... Эвакуировали нас в административный корпус больницы.🏥 Для нашего отделения выделили отдельное помещение, спасибо за это, ведь нашим деткам нельзя болеть.🙅♀️ Всех остальных больных попросили подняться в актовый зал. Наша эвакуация продлилась не долго, около часа.⏰Весь день у Саши периодами начинала подниматься температура, но до 38.0,🌡 она поднялась только вечером, поставили жаропонижающее. Благодаря Вам, наши волшебники, мы собрали 777т.807рублей, и плюс, деньги, которые нам выделил немецкий фонд "Киндер". Получается 1млн.527тыс 000руб. рублей.💰Этих денег нам должно хватить на два блока химиотерапии.💉 Сбор мы приостанавливаем.🎊🎉 Если нам придется продолжить химиотерапию, то мне придется ещё раз обратиться за помощью к Вам.🆘️ Спасибо огромное, каждому доброму сердечку, каждому человеку который не прошёл мимо нашей беды!❤Низкий Вам мой материнский поклон.😘Без Вас у нас не было бы шанса на жизнь! Храни Господь Вас и Ваших родных и близких людей. #благовещенск #хабаровск #корея #дети #отчет #онкологиянеприговор #ракдуракуходи
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