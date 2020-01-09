Сбор денег на лечение 9-летней амурчанки Саши Болотиной приостановлен

Девочка уже прошла пять курсов в Южной Корее, последний был в конце декабря. Но сбор денег не прекращался – лечение еще не окончено. Радостную новость о приостановлении сбора денег мама Саши сообщила в Инстаграме. Сейчас на счету девочки есть полтора миллиона, их должно хватить на два блока «химии».

«Благодаря вам, наши волшебники, мы собрали 777 807 рублей, плюс деньги, которые нам выделил немецкий фонд "Киндер". Получается 1 миллион 527 тысяч. Этих денег нам должно хватить на два блока химиотерапии. Сбор мы приостанавливаем. Если нам придется продолжить химиотерапию, то мне придется ещё раз обратиться за помощью к вам. Спасибо огромное каждому доброму сердечку, каждому человеку, который не прошёл мимо нашей беды», – написала мама ребенка.