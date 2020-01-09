Международный фестиваль «Детство на Амуре» ждет трансформация

В 2020 году большинство мероприятий в сфере культуры в Благовещенске приурочат к Году памяти и славы. В том числе вектор направления поменяет международный фестиваль «Детство на Амуре». Организаторы решили не проводить традиционные конкурсы среди детей, а объединить их творчество единой патриотической темой.

Для осеннего фестиваля отберут лучшие номера и работы таких направлений, как вокальное, художественное, декоративно-прикладное, поэтическое и видеолюбительское.

Личные истории ветеранов войны и тружеников тыла выйдут на первый план краеведческого и музейного проекта «Школа народного экскурсовода». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне музеи учреждений разного уровня наглядно представят истории участников войны.

Две большие патриотические программы готовит сводный российско-китайский оркестр Благовещенска и Хэйхэ. Концерты на российском берегу Амура посвятят памятным датам – 9 мая и 2 сентября. Оба коллектива закупили новые музыкальные инструменты. Это позволит им значительно расширить репертуар и диапазон звучания трансграничного оркестра. Музыканты Amur Jazz Band Городского дома культуры за счет городского бюджета получили клавишные инструменты, тубу, скрипичный контрабас, гитарный усилитель. Кроме того, у благовещенского оркестра появились три литавры – это ударные инструменты уровня симфонического оркестра. Их приобрели впервые за всю историю существования оркестров амурской столицы.

В 2020 году большие перемены ждут и городскую библиотеку искусств. На ее модернизацию выделят 5 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». С помощью современного выставочного оборудования художники и фотографы смогут размещать свои работы, и для этого не потребуется дополнительных площадей, не нужно будет сдвигать книжные полки. Новую конструкцию можно будет легко передвигать из стороны в сторону. Также в библиотеку закупят стеллажи для презентации работ декоративно-прикладного творчества, цифровое фортепиано для проведения мероприятий, обновят дизайн библиотечного пространства и предоставят возможность посещать виртуальную реальность, в том числе и концертные залы.

Это уже второе учреждение Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска, которому удалось выдержать конкуренцию среди библиотек России и получить поддержку от государства. В октябре 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» на базе благовещенской библиотеки имени Чехова открылась первая модельная библиотека в Амурской области и получила 5 миллионов рублей на обновление.

В наступившем году управление культуры города продолжит сотрудничество с инициативными и творческими благовещенцами, а также некоммерческими организациями. Одна из мер их поддержки – предоставление муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Заявки на участие принимаются до 31 января 2020 года. Оценивать проекты будут по трём номинациям: «Году памяти и славы посвящается», «Благовещенск – столица Приамурья», «Сохранение дружбы народов и сотрудничества народов России». Имена лучших назовут в феврале. На реализацию проектов направят 3,5 миллиона рублей из местного бюджета.