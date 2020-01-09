В Амурской области 17 ЛЭП оснастят птицезащитными устройствами

Россети в 2020 году установят 5,4 тысячи птицезащитных устройств на 17 линиях электропередачи Амурской области – в районах, где обитает краснокнижный дальневосточный аист. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уже проведены работы на двух линиях электропередачи: 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» и 220 кВ «Благовещенская – Варваровка». Именно эти ЛЭП наиболее подвержены гнездованию аистов. Специалисты установили на энергообъектах более 3,7 тысячи конструкций нового поколения.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам. Они выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность. По форме устройства напоминают каркас раскрытого зонтика ярко оранжевого цвета. Яркий элемент отпугивает птиц, предотвращая тем самым от поражения электрическим током.

«Причины технологических нарушений в работе магистральных электросетей Приамурья из-за жизнедеятельности птиц стоят на втором месте после грозовых явлений», – уточнили в компании Россети.

Как сообщало Амур.инфо, осенью 2019 года в Амурской области по требованию природоохранного прокурора суд обязал сетевые организации оборудовать линии электропередачи птицезащитными устройствами.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства об охране животного мира, в ходе которой в деятельности ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (Россети) выявлены нарушения.

Проверка показала, что общество осуществляет эксплуатацию высоковольтных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ на территории Амурской области. В нарушение федерального закона «О животном мире» и требований по предотвращению гибели объектов животного мира из 5 919 опор линий электропередачи птицезащитными устройствами оборудованы только 2 445 опор.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности АО «Дальневосточная сетевая распределительная компания», осуществляющего эксплуатацию линий электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ.

Природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления об обязании ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и АО «Дальневосточная сетевая распределительная компания» оборудовать птицезащитными устройствами опоры эксплуатируемых линий электропередачи. Требования прокуратуры были удовлетворены.