До 1 февраля амурские школьники должны выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

Амурские школьники должны поторопиться с выбором предметов, по которым они сдадут Единый государственный экзамен. Заявление на участие в ЕГЭ 2020 года необходимо подать до 1 февраля включительно.

С заявлениями выпускникам этого года следует обращаться в школы. Выпускники прошлых лет и те, кто получил среднее образование, могут подать заявление в управлениях или отделах образования органов местного самоуправления.

В заявках необходимо указать предметы, которые предполагает сдавать участник ЕГЭ. Русский язык и математика являются обязательными предметами. Преодоление минимального порога по этим дисциплинам влияет на получение аттестата о среднем общем образовании. Предметы по выбору необходимы тем, кто желает продолжить свое образование в вузе. К ним относятся: биология, химия, география, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, история, обществознание, иностранные языки. В заявлении на участие в ЕГЭ можно указать любое количество предметов.

«Рекомендуем ответственно подойти к этому вопросу и для подстраховки выбрать наибольшее количество дисциплин», – посоветовали в министерстве образования и науки Амурской области.

Итоговые экзамены в 2020 году традиционно пройдут в три этапа: досрочный – с 20 марта по 13 апреля, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период.