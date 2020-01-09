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сегодня, 11:47 2

Амурчан приглашают обсудить планировку территории для Амурского ГХК

Администрация Свободненского района сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для Амурского газохимического комплекса. Принять участие в них может любой желающий, в том числе собственники земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

Предложения амурчан в рамках публичных слушаний принимаются до конца января. Собрание участников публичных слушаний состоится 24 января в 10:00 по адресу: город Свободный, улица 50-летия Октября, 14. Ознакомиться с проектами, которые рассматриваются на публичных слушаниях, и информационными материалами к ним можно на экспозиции, размещенной по этому же адресу.

Желающие принять участие в публичных слушаниях подают в комиссию заявки об участии с предложениями и замечаниями по обсуждаемому проекту для включения в протокол. Предложения и замечания по проекту можно внести в письменной форме посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Начало регистрации участников слушаний: 24 января в 9:00.

Участники публичных слушаний при внесении изменений и предложений предоставляют сведения о себе, адрес места жительства (для физических лиц); наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес(для юридических лиц) с приложением копий документов.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства или помещений, являющихся частью этих объектов, также представляют сведения об этом недвижимом имуществе, сообщает администрация Свободненского района.

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#строительство #технологии #экономика

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    19 минут назад

    Ага, по слушают и сделают по своему...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    39 секунд назад

    блеф

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