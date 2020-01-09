Благовещенск участвует в конкурсе на звание лучшего города страны
Стартовало голосование за самый привлекательный и узнаваемый город России в 2020 году. Оно проводится в рамках всероссийского конкурса «Город России – национальный выбор». На 11:30 9 января Благовещенск получил 57 голосов и расположился на 48 месте.
На первом месте находится Смоленск с 4 030 голосами, на втором – Севастополь (3 054), на третьем – Нальчик (2 505). На последнем месте расположился Якутск, у него 4 голоса.
На сайте конкурса отмечается, что из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом. Принять участие в голосовании может каждый желающий.
Итоги будут подведены 30 декабря 2020 года в 15:00 по московскому времени.
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