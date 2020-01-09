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сегодня, 11:42 0

В Китае выяснили причину вспышки неизвестной пневмонии

В Китае выяснили причину вспышки неизвестной пневмонии
Фото: pixabay.com

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования.

«По состоянию на 21:00 7 января, лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса. Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса», – говорится в сообщении специалистов.

Экспертам требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания, сообщает РИА Новости.

Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов, сейчас он закрыт. Больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Всемирная организация здравоохранения попросила власти Китая предоставить дополнительную информацию о неизвестной болезни. В частности, ВОЗ хотела бы получить сведения о результатах лабораторных анализов и о «рассматриваемых диагнозах».

Как сообщало Амур.инфо, управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу в связи с информацией о новой форме заболевания.

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#здоровье #Китай #медицина

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