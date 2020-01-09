Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:45 0

В Сети появились фото поправившейся на 22 килограмма Миллы Йовович

В Сети появились фото поправившейся на 22 килограмма Миллы Йовович
Фото: instagram.com/millajovovich/

В январе 2020 года Милла Йовович должна стать мамой в третий раз. Актриса не скрывает, что вынашивание дочери проходит тяжело.

Последние дни беременности 44-летней Милле Йовович даются с трудом. В социальных сетях актриса призналась, что набрала за всю беременность 22 килограмма. Из-за этого актрисе тяжело передвигаться, к тому же знаменитость страдает из-за опухших конечностей. «С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок», – написала Милла в социальных сетях.

Йовович старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Чаще всего актриса выходит из дома в компании старшей дочери и мужа.

Папарацци удалось сфотографировать звезду во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз. Звезда сильно располнела, а для прогулки выбрала свободную футболку и джинсы.

По словам Миллы Йовович, во время беременности она ни в чем себе не отказывает. Звезда также не сидит на диетах. «Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша», – поделилась Милла с подписчиками.

Известно, что предыдущая беременность в 2017 году для знаменитости закончилась трагично. Весной Йовович рассказала поклонником, что ей экстренно пришлось сделать аборт. «Будучи на четвертом с половиной месяце беременности и находясь на съемках в Восточной Европе, у меня начались преждевременные роды. Я сказала, что хочу находиться в сознании на протяжении всей процедуры, и это было одно из ужаснейших воспоминаний в моей жизни. Я до сих пор вижу кошмары. Я была одинока и беспомощна. Слава богу, я нашла выход из своего личного ада», – цитирует актрису Starhit.ru.

Справиться с депрессией Милле Йовович помог муж, режиссер Пол Андерсон. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». В 2009 году влюбленные поженились. За два года до свадьбы Милла родила Полу дочь Эву. В 2015-м на свет появилась вторая наследница супругов – Дашиэл.

Просмотров всего: 101

#дети #шоу-бизнес

распечатать


Общество 4

В Амурской области упала рождаемость
Происшествия 1

В Благовещенске при торможении автобуса пострадал ребенок-пассажир
Происшествия 1

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Культура

Шоу-балет «Александрия» в Рождество показал 3-летних учеников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь