В Сети появились фото поправившейся на 22 килограмма Миллы Йовович

В январе 2020 года Милла Йовович должна стать мамой в третий раз. Актриса не скрывает, что вынашивание дочери проходит тяжело.

Последние дни беременности 44-летней Милле Йовович даются с трудом. В социальных сетях актриса призналась, что набрала за всю беременность 22 килограмма. Из-за этого актрисе тяжело передвигаться, к тому же знаменитость страдает из-за опухших конечностей. «С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок», – написала Милла в социальных сетях.

Йовович старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Чаще всего актриса выходит из дома в компании старшей дочери и мужа.

Папарацци удалось сфотографировать звезду во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз. Звезда сильно располнела, а для прогулки выбрала свободную футболку и джинсы.

По словам Миллы Йовович, во время беременности она ни в чем себе не отказывает. Звезда также не сидит на диетах. «Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша», – поделилась Милла с подписчиками.

Известно, что предыдущая беременность в 2017 году для знаменитости закончилась трагично. Весной Йовович рассказала поклонником, что ей экстренно пришлось сделать аборт. «Будучи на четвертом с половиной месяце беременности и находясь на съемках в Восточной Европе, у меня начались преждевременные роды. Я сказала, что хочу находиться в сознании на протяжении всей процедуры, и это было одно из ужаснейших воспоминаний в моей жизни. Я до сих пор вижу кошмары. Я была одинока и беспомощна. Слава богу, я нашла выход из своего личного ада», – цитирует актрису Starhit.ru.

Справиться с депрессией Милле Йовович помог муж, режиссер Пол Андерсон. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». В 2009 году влюбленные поженились. За два года до свадьбы Милла родила Полу дочь Эву. В 2015-м на свет появилась вторая наследница супругов – Дашиэл.