В Благовещенске впервые устроят концерт-квартирник в храме

В Благовещенске состоится рождественский благотворительный квартирник. Лидеры и участники известных амурских групп исполнят песни. Местом встречи станет храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В квартирнике примут участие Александр Худеев («Блокада сердца»), Евгений Еремин («Сквозняк»), Евгения Нифонтова («Маленькое красное дерево»), Екатерина Шинкевич («КБ Революция»). Праздничный вечер состоится в воскресенье, 12 января, в трапезном зале крипты храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 18 часов. Храм находится по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 53А. Вход свободный, но гости могут сделать пожертвование. Все собранные средства передадут нуждающимся.

Автор проекта «Кочевые квартирники Е.Е.» – поэт, музыкант, филолог Евгений Еремин. Концерт-квартирник предполагает камерную атмосферу, живое общение музыкантов, поэтов, художников и актеров со своей аудиторией. «"Кочевой квартирник"– уникальная возможность побывать в гостях у необычных людей, послушать авторскую песню, стихи, прозу, а также презентовать свое творчество. Это прекрасный повод пообщаться со старыми друзьями и завязать новые знакомства», – отмечает Евгений Еремин.

«Атмосфера Рождественских святочных дней оказалась очень близка "кочевому квартирнику". "Блуждающая звезда" волхвов привела нас к дверям храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Это единственная в Благовещенске православная церковь, сохранившаяся с дореволюционного времени. Здесь в Трапезном зале крипты храма и состоится наш Рождественский благотворительный квартирник "Прогулки по воде". Его название отсылает к знаковой песне группы "Наутилус Помпилиус". В квартирнике примут участие лидеры и участники известных амурских групп. Песни с библейским кодом и музыка для души будут акцентными в их репертуаре», – объясняет автор проекта.

В литературном отделении священник, блогер Амур.инфо Святослав Шевченко расскажет о Чехове, минимализме и русских хайку. Филолог Евгений Еремин расскажет о своей монографии «Царская рыбалка, или Освоение библейского текста в творчестве Б. Гребенщикова». В заключение программы Ирина Пестерева, победительница чемпионата по чтению вслух «Открой рот», выступит с читкой моноромана-дневника «Листья снега». Вечер завершится чаепитием, за которым можно пообщаться и задать вопросы.