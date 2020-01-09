В 2020 году в Амурской области заменят 26 аварийных ФАПов

Фото: правительство Амурской области

В этом году в Приамурье планируется замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии. На это предусмотрено больше 254 миллионов рублей в рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Больше 118 миллионов рублей на замену амурских фельдшерских пунктов выделит федеральный бюджет и больше 135 миллионов – областной. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Амурской области.

Также на 2020 год запланирован капитальный ремонт объектов здравоохранения. На это предусмотрено почти 458 миллионов рублей. Больше 240 из них пойдут на ремонт детских поликлиник Амурской области. Детские поликлиники приведут в порядок в Благовещенске, Райчихинске, Константиновке, Зее и в Тынде.

Почти 10 миллионов рублей направят на капремонт приточно-вытяжной вентиляции онкогематологического отделения АОДКБ. Больше 170 миллионов пойдут на капремонт хирургического корпуса Тындинской больницы.

8,4 миллиона рублей областные власти направят на разработку проектной документации для ремонта кровли Амурской областной клинической больницы, терапевтического отделения Серышевской больницы, капремонта поликлиники Сковородинской больницы и других объектов.