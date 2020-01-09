Благовещенский таксист рассказал, сколько чаевых он заработал 1 января

Фото: Скриншот видео

Благовещенский таксист рассказал, сколько он заработал 1 января. Мужчина записал и выложил соответствующее видео на своем ютуб-канале, где он подписан как Илья Бакшеев.

В видео амурчанин рассказал, что работал через сервис онлайн-заказа такси «Яндекс.Такси», где цены, как правило, выше, чем в других агрегаторах. При этом ему улыбнулась удача: клиенты часто не забирали сдачу.

Например, он упомянул, что в один из заказов он повез девушку в алкомаркет, но того, что она искала, там не оказалось. На такси горожанка отправилась в другой магазин. «Накатал я ее на 259 рублей, а она мне дала пятихаточку. Побольше бы таких клиентов. Может, Новый год так действует на людей», – поделился автор видео.

Таксовать благовещенец начал примерно в 2 часа дня. «Думаю, проработаю я часов 6 (...). Как спать захочу, поеду посплю и снова выйду. Может, и не захочу спать», – говорит благовещенец в видео. В итоге он проработал до полуночи – всего около восьми часов. Его заработок по программе составил 6 197 рублей, еще 800 рублей – чаевые.

«До 7 тысяч можно округлить, потому что было много "чая": не забирали сдачу, и мелочь не учитывается.(...) Не работал я где-то часа полтора точно: я ужинал, заправлялся заезжал в магазин, по набережной прошелся. Проехал я примерно километров 200. Докатал тот бак – полбака. 800-900 рублей – на бензин. 500 рублей я проел», – подытожил таксист.

В итоге, по его подсчетам, чистая прибыль составила около 5 тысяч рублей. Так, в час в среднем мужчина заработал примерно 800 рублей.