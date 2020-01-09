На Дальнем Востоке открылось в 10 раз больше торговых центров

Удаленность городов и связанные с этим транспортные проблемы тормозили развитие торговой недвижимости в ДФО, но сейчас с ростом внимания властей к региону увеличилась и привлекательность этих территорий для бизнеса.

В настоящий момент средний показатель по обеспеченности ТЦ на 1 тысячу человек в городах Дальнего Востока составляет 280 квадратных метров. Как ранее сообщал «Известиям» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в среднем по стране обеспеченность населения торговыми площадями составляет примерно 830 квадратных метров на 1 тысячу человек.

Несмотря на близость ДФО к основным странам-поставщикам продукции для глобальных брендов – Китаю и странам Юго-Восточной Азии, – логистика магазинов большинства крупнейших сетей выстраивается через распределительные центры, сконцентрированные в Центральной России. «Свои магазины на Дальнем Востоке пока открыли лишь 5 % от общего числа присутствующих в нашей стране глобальных ритейлеров», – отмечает управляющий партнер ITD Properies Инесса Самохвалова. Однако сейчас, по ее словам, интерес ритейлеров и девелоперов к ДФО увеличивается. Это связано с нехваткой ТЦ и вместе с тем высокими доходами населения – округ входит в тройку лидеров по уровню заработной платы после Центрального и Северо-Западного.

Эксперты отметили положительное действие на рост сегмента ТЦ и правительственных программ по развитию Дальнего Востока. Их реализация наращивает интерес девелоперских компаний к вводу торговых площадей, считает коммерческий директор DARS Development Дмитрий Софронов. По данным Татьяны Дивиной, на ближайшие два года в городах ДФО уже анонсировано открытие не менее 166 тысяч «квадратов» торговых центров.

Ранее правительство разработало стратегию развития Дальнего Востока до 2025 года. Цель программ поддержки – достичь экономического роста территорий до 6 %, что сравнимо со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, напомнил Дмитрий Софронов. Появление стимулирующих программ и введение льготной ипотеки под 2 % приведет как к увеличению объемов строительства жилья минимум в полтора раза, так и к росту его продаж, прогнозирует эксперт.

Директор по аренде Retail Profile Russia Наталья Таннэ считает, что активное строительство ТЦ на Дальнем Востоке связано также и с образованием «Свободного порта Владивосток» (СПВ) в октябре 2015 года. К его территории относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока, а также аэропорт «Кневичи». В этой зоне действуют таможенные и налоговые льготы для резидентов.

«Для дальнейшего развития рынку торговой недвижимости Дальнего Востока необходим импульс. Вероятно, им станет развитие жилого строительства», – считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Во Владивостоке за последние три года заработали два крупных торговых центра – «Седанка Молл», площадь которого составляет 45 тысяч квадратных метров, и «Калина Молл» площадью 46,3 тысячи квадратных метра. В настоящее время строительная активность сосредоточена в Хабаровске. В 2019 году здесь открылся первый крупный торговый объект – «Броско Молл» (41 тысяча квадратных метров), ведется строительство двух объектов среднего размера (по 20 тысяч «квадратов») и планируется дальнейшее расширение уже существующих ТЦ.

Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем растущий интерес ритейлеров к региону будет мотивировать девелоперов строить больше качественных ТЦ и в других городах Дальнего Востока – Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Уссурийске и других.