Стала известна вероятная причина крушения украинского Boeing 737

Западные разведывательные службы по итогам предварительного расследования назвали техническую неисправность вероятной причиной падения самолета «Международных украинских авиалиний» в Иране. Источник указал на наличие свидетельств перегрева одного из двигателей, что могло привести к его падению сразу после взлета.

Посольство Украины в Иране сперва назвало приоритетной версией катастрофы технические неполадки и исключило версию теракта. Однако затем это сообщение было отредактировано, упоминание возможных причин из него убрали. Власти Ирана назвали предварительной причиной катастрофы возгорание в двигателе, а в СМИ появилась версия о том, что самолет мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по объектам США в Ираке, сообщает «Лента.ру».

О трагедии стало известно 8 января. Самолет «Международных украинских авиалиний» загорелся и упал в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после взлета. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады. По заявлению экспертов, процедура опознания будет проходить долго, так как большинство тел сильно обгорели. По словам очевидцев, жертв могло быть больше, так как Boeing чуть не рухнул на жилой квартал. Пилотам удалось сократить число жертв, направив пылающий самолет к футбольному полю, в водоканал.

После авиакатастрофы многие авиакомпании изменили маршруты рейсов, проходящих через Ближний Восток, а Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить полеты над этим регионом. Черные ящики самолета найдены, но иранская сторона отказывается передать их специалистам, так как опасается подтасовок и провокаций американцев.