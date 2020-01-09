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9января
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сегодня, 10:27 6

Назначен новый гендиректор благовещенского ГСТК

Назначен новый гендиректор благовещенского ГСТК
Фото: администрация г. Благовещенска

Пост генерального директора ГСТК Благовещенска с 9 января занял Михаил Вохминцев. До этого времени он работал начальником контрольного управления аппарата губернатора и правительства Амурской области.

Михаилу Вохминцеву – 58 лет, по образованию он военный. В 1982 году окончил ДВОКУ, затем – военную Академию имени Фрунзе, Академию управления МВД по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Дальневосточный юридический институт МВД. Полковник запаса, ветеран боевых действий.

До 2000 года служил в Вооруженных силах, затем – в органах внутренних дел. Был заместителем начальника УВД по Амурской области. За службу в армии и органах внутренних дел был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны и Министерства внутренних дел. Работал и. о. генерального директора компании «Буреягэсстрой». С сентября 2017 года – советник губернатора. Последнее место работы в правительстве области – начальник контрольного управления аппарата губернатора и правительства.

Как сообщало Амур.инфо, в ноябре 2019 года Игорь Банин, который на протяжении многих лет руководил муниципальным казенным предприятием Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» покинул свой пост. Это решение было связано со сменой места жительства Банина.

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#городская власть #работа

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    И какое отношение мент может иметь к ЖКХ?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    59 минут назад

    уже имеет. непосредственное)))))))

  • Evelina

    Evelina
    55 минут назад

    В милиции штаны протирал, сейчас на пенсии продолжает протирать. А кто у него супруга? Знает кто???

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    52 минуты назад

    кто

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    9 минут назад

    Жить мы лучше станем тогда, когда военные пенсионэры будут охранять тележки в "Авоське"Или проходную колледжа. А не управлять ГСТК.Ехал бы в Сирию.. профессионал.

  • Бурчело

    Бурчело
    3 минуты назад

    Щас дворники строем будут ходить,и аренду начнут собирать на сирию).потом найдут милл....ды у полковника)

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