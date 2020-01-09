Назначен новый гендиректор благовещенского ГСТК

Фото: администрация г. Благовещенска

Пост генерального директора ГСТК Благовещенска с 9 января занял Михаил Вохминцев. До этого времени он работал начальником контрольного управления аппарата губернатора и правительства Амурской области.

Михаилу Вохминцеву – 58 лет, по образованию он военный. В 1982 году окончил ДВОКУ, затем – военную Академию имени Фрунзе, Академию управления МВД по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Дальневосточный юридический институт МВД. Полковник запаса, ветеран боевых действий.

До 2000 года служил в Вооруженных силах, затем – в органах внутренних дел. Был заместителем начальника УВД по Амурской области. За службу в армии и органах внутренних дел был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, ведомственными наградами Минобороны и Министерства внутренних дел. Работал и. о. генерального директора компании «Буреягэсстрой». С сентября 2017 года – советник губернатора. Последнее место работы в правительстве области – начальник контрольного управления аппарата губернатора и правительства.

Как сообщало Амур.инфо, в ноябре 2019 года Игорь Банин, который на протяжении многих лет руководил муниципальным казенным предприятием Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс» покинул свой пост. Это решение было связано со сменой места жительства Банина.