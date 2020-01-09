В Благовещенске девять автомобилисток отказались провериться на трезвость

Благовещенские сотрудники Госавтоинспекции задержали 58 нетрезвых водителей. Еще 12 автомобилистов отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Девять из них – женщины.

Всего сотрудники ДПС ГИБДД пресекли 1 323 нарушения правил дорожного движения. 18 человек задержаны за управление автомобилями без документов, дающих право на управление. 30 водителей управляли автомобилями, вообще не имея права на управление.

20 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобиле. 27 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков. 18 водителей нарушили правила обгона, 156 водителей нарушили установленный скоростной режим, 177 человек не пристегнулись ремнями безопасности. 57 пешеходов переходили проезжую часть в неустановленных для перехода местах.