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9января
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сегодня, 09:58 4

В Амурской области упала рождаемость

В Амурской области упала рождаемость
Фото: pixabay.com

В Приамурье по итогам 2019 года упала рождаемость. По информации управления ЗАГС, в регионе родилось чуть более 8 тысяч малышей. При этом, по данным Амурстата, в 2018 году на свет появились 8 812 детей.

Мальчиков в 2019 году появилось на свет немного больше, чем девочек. Больше всего малюток родилось в столице Приамурья – 3 583.

В 2019 году в Амурской области на момент рождения малыша самому взрослому папе исполнилось 63 года, а самой взрослой маме 47 лет.

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#дети

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    смертность?

  • Энн

    Энн
    51 минута назад

    Чуть более - это сколько?

  • холостяк

    холостяк
    36 минут назад

    Итоги пенсионной реформы в действии.

    Что-то пошло не так!?

    В 2019 году в Амурской области на момент рождения малыша самому взрослому папе исполнилось 63 года, а самой взрослой маме 47 лет.

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    "В Приамурье по итогам 2019 года упала рождаемость" - а это "демографический провал девяностых" подоспел.

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