В Амурской области упала рождаемость

В Приамурье по итогам 2019 года упала рождаемость. По информации управления ЗАГС, в регионе родилось чуть более 8 тысяч малышей. При этом, по данным Амурстата, в 2018 году на свет появились 8 812 детей.

Мальчиков в 2019 году появилось на свет немного больше, чем девочек. Больше всего малюток родилось в столице Приамурья – 3 583.

В 2019 году в Амурской области на момент рождения малыша самому взрослому папе исполнилось 63 года, а самой взрослой маме 47 лет.