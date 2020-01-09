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В Благовещенске при торможении автобуса пострадал ребенок-пассажир

В Благовещенске при торможении автобуса пострадал ребенок-пассажир
Фото: amur.info

За первые восемь дней наступившего 2020 года на дорогах Благовещенска и Благовещенского района автоинспекторы зарегистрировали 75 ДТП. В восьми из них пострадали 11 человек. Одна из них – маленькая девочка, получившая травмы при резком торможении автобуса, пассажиром которого она была.

Это произошло 5 января в Благовещенске. В района дома № 24 по улице Студенческой водитель, управлявший маршрутным автобусом, при торможении допустил падение ребенка-пассажира. Девочка находилась в салоне автобуса. Пострадавшая получила травмы, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», подобное происшествие случилось в областном центре Приамурья в конце 2019 года. Тогда пострадала двухлетняя малышка. При резком движении автобуса девочка ударилась головой о металлические поручни.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    поменяйте заголовок, "очередной случай небрежного вождения, пострадал ребенок"!!!

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