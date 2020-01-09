Что ненавидят женщины: обзор прессы

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В минувшие выходные ведущему «Авторадио-Благовещенск» Павлу Савинкину удалось с толком, чувством, расстановкой почитать самые разные журналы. О том, что пишут некоторые из них, он и рассказывает в обзоре прессы.

Не пропусти

Держу в руках январскую книжку журнала «Родина». Каждая страница – документ нашей истории. Вот рубрика «Домашний архив». Здесь фотография, сделанная зимой 1942 года в рабочем бараке на Уралмаше, в Свердловске. Коллективное фото, два десятка лиц. Об этих людях написано тепло и душевно, некоторых из них автор материала называет – нашел их имена. О других ничего не известно. Написано: «Невольно завидуешь им, а чему – сам не знаешь. Измучены, бедны, не отмечены наградами, и даже вот не узнаны до сих пор… А хочется быть с ними». Редакция просит читателей посмотреть на снимок: может, кто-то увидит своих знакомых. Посмотрите и вы! А вдруг?

Также в номере

Еще я с интересом прочел в «Родине» стенограмму Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством – он длился целую неделю и завершил свою работу 6 января 1910 года. Ключевую дискуссию вызвал вопрос о том, стоит ли запретить спиртные напитки вообще или нужно приучать народ к умеренности. Вот, 110 лет назад об этом спорили, ныне прекратили. Понадобилось целых 110 лет.

Еще в журнале несколько штрихов к портрету Леонида Брежнева. Если совсем коротко, то скажу так: положительный отзыв. Если с небольшой деталькой, то процитирую: «Именно при Брежневе у населения появились деньги, чтобы одеваться не только добротно, но и модно». И подобных цитат из материала можно привести много. Но лучше прочтите сами. Журнал «Родина», первый номер.

Очень интересно

На очереди журнал «Неизвестная Сибирь». Если вы не знаете, что у «Робинзона Крузо» было продолжение и что заскучавший Робинзон отправился в поисках приключений именно в Сибирь, вам будет интересно почитать один из материалов последнего номера издания. Сам Даниэль Дефо, правда, в наших краях не был, но весьма правдиво описал, как уже 70-летний путешественник питался медвежатиной, вяленой олениной и водкой.

Собаководам будет интересно прочитать, какую роль играли собаки в освоении Арктики и Антарктики. Названы имена великих путешественников Нансена, Амундсена, Скотта, Пири. Прочтете и о той трагической ошибке, которая привела Роберта Скотта к гибели на обратном пути от Южного полюса.

Вам статья

Журнал «Дилетант» я начал читать со статьи Дмитрия Быкова, посвященной Валентину Катаеву. На моей памяти это уже третья статья об авторе таких произведений, как «Белеет парус одинокий», «Трава забвения» – в общем, невозможно перечислить все то, что создал замечательный советский писатель. В первой статье, опубликованной в почти учебнике по курсу советской литературы, Дмитрий Быков неожиданно для меня отозвался о советском классике очень даже положительно. А вот в сегодняшней… В сегодняшнем литературоведческом исследовании он рассуждает о том, почему разочаровался в авторе хрестоматийных произведений. Как всегда, у Быкова очень интересный и парадоксальный взгляд на вещи.

От себя скажу: мне кажется, что он немного (а может и не немного) завидует таланту Катаева. Хотя, как вы понимаете, сам очень даже не обделен. Статья действительно интересная, прочтите.

На посошок

Напоследок предлагаю полистать Maxim. Здесь много интересного, но я в первую очередь заострю ваше внимание на статье, посвященной 25 вещам, которые женщины просто ненавидят. Не-на-ви-дят! Если вы уясните их, возможно, проживете дольше. А не уясните, однажды можете почувствовать головой удар сковородкой. Я парочку назову. Женщины ненавидят, когда их не благодарят за приготовленную еду. Когда им говорят правду. Когда к ним пристают, а у них болит голова. Продолжать? Когда с ними пререкаются – тоже ненавидят.

Есть еще вещи, из-за которых, будь у женщин пистолеты, они бы сразу пристрелили. Но об этом вы прочтите сами. Договорились?