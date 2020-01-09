Составлен рейтинг госзакупок, объявленных в Приамурье в 2019 году

Фото: Администрация Благовещенска

Примерно на 67 миллиардов рублей было объявлено госзакупок в Амурской области в 2019 году. Газета «Телепорт» составил топ-15 самых значимых из них.

Госзакупки регулируют два закона: 223-ФЗ, касается госкорпораций и естественных монополий и 44-ФЗ, который касается всех остальных – это львиная доля всех закупок. Поэтому следует их разделять. В 2019 году по 223-ФЗ разместили 11 570 закупок на 31,24 миллиарда рублей. А по 44-ФЗ 17771 – на 35,72 миллиарда. Суммарно это почти 67 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2018 году общая сумма закупок по области составила 62 миллиарда.

Самая дорогая закупка в 2019 году – это аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Большой городской центр "Трибуна Холл"» в Благовещенске. Начальная максимальная цена на нее составляла более 2,1 миллиарда рублей.

Местом, куда в 2019 году вкладывали много денег, стал город президентского внимания Свободный. Поэтому следующие несколько позиций рейтинга принадлежат ему. Второе место у закупки на расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка – на 1,1 миллиарда рублей. На третьей строчке – аукцион на строительство школы на 528 мест в Свободном – почти 578 миллионов рублей. Четвертое место – аукцион на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Благовещенск – Свободный, почти 574 миллиона. Пятая строчка – реконструкция Перского водозабора в Свободном, на которую планировали потратить 508 миллионов.

Шестое место – это строительство второго пускового комплекса участка № 10 объекта «Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур». Проще говоря – вдоль реки Зеи, ведь этот участок тоже включен в проект. На него готовы были потратить 384 миллиона.

На седьмой строчке снова Свободный – аукцион на поставку или передачу здания для нового физкультурно-оздоровительного комплекса. На это мэрия города президентского внимания готова была выделить 280 миллионов.

Восьмое место у аукциона на ремонт дорог в Благовещенске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На него выделялось более 251 миллиона. Девятое место – аукцион на строительство канализационного коллектора и водопроводных сетей в Свободном – 223,6 миллиона рублей. Замыкает десятку реконструкция улицы Василенко. Аукцион объявлен администрацией Благовещенского района со стартовой ценой 218,3 миллиона.

Второй десяток открывает находящаяся на 11 месте закупка на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области – на 206 миллионов. 12 место – у закупки выполнения работ по реконструкции магистральных сетей теплоснабжения от районной котельной № 1 в 59 квартале города Свободного. Это 183,8 миллиона рублей.

13 место – еще один аукцион на ремонт дорог в Благовещенске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 179,9 миллиона. Это уже планы на 2020 год, потому как поставщик определился только в середине декабря. 14 место – еще один заказ на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области за 178,3 миллиона. Замыкает топ-15 очередной аукцион на ремонт дорог в Благовещенске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 173,6 миллиона рублей.

Что касается закупок для естественных монополий (по 223-ФЗ), то это, к примеру, аукционы на вывоз мусора от региональных операторов, а также закупки от энергетиков – причем в этом случае аукцион не всегда касается только Амурской области.

В ходе закупок объявляется максимальная цена, которую заказчик готов заплатить. А потенциальные подрядчики пытаются ее скинуть, чтобы предложить наиболее выгодные для заказчика условия. Поэтому торги идут на понижение цены. Так получается экономия бюджетных средств. Амурская область в 2019 году сумела сэкономить около 870 миллионов рублей, или 3,75 % относительно «стартовых» цен. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 681 миллион рублей.