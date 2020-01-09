Выбор читателей за 8 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 8 января.

Около 5 утра 8 января в Благовещенске на улице Новой загорелся частный жилой дом. В результате пожара повреждена кровля постройки по всей площади. Пострадавших нет.

В 2020 году в России могут измениться правила поверки бытовых счетчиков. Единственным юридически значимым результатом поверки станет запись в реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

В Благовещенске в одном из заброшенных домов обнаружено тело женщины. Об этом Амур.инфо сообщили в городском отделе полиции.

Свободный вошел в список из пяти городов, где выгодно вложиться в недвижимость, чтобы заработать. Это некрупные населенные пункты, где есть точки роста — крупные проекты.