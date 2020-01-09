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Выбор читателей за 8 января

Выбор читателей за 8 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 8 января.

В Благовещенске на улице Новой вспыхнул жилой дом

Около 5 утра 8 января в Благовещенске на улице Новой загорелся частный жилой дом. В результате пожара повреждена кровля постройки по всей площади. Пострадавших нет.

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

В 2020 году в России могут измениться правила поверки бытовых счетчиков. Единственным юридически значимым результатом поверки станет запись в реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

В заброшенном доме в Благовещенске обнаружили тело женщины

В Благовещенске в одном из заброшенных домов обнаружено тело женщины. Об этом Амур.инфо сообщили в городском отделе полиции.

Свободный вошел в топ-5 российских городов, где стоит вложиться в недвижимость

Свободный вошел в список из пяти городов, где выгодно вложиться в недвижимость, чтобы заработать. Это некрупные населенные пункты, где есть точки роста — крупные проекты.

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#Обзор #интернет #СМИ

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Полиция предлагает ввести уголовную ответственность за рекламу наркотиков в интернете
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