В приморском курятнике поймали краснокнижного дальневосточного кота

Фото: Центр «Тигр»

Краснокнижного дальневосточного лесного кота поймали в Дальнегорске. Поход в курятник в начале января оказался роковым для этого охотника, у него повреждены лапы.

«Группа по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотничьего надзора Приморского края изъяла нерадивого охотника и доставила в центр "Тигр"», — пояснили специалисты. Они уточнили, что в ближайшее время проведут ветеринарный осмотр, который даст более развернутую информацию о состоянии здоровья кота.

Как отмечает ИА PrimaMedia, это не первый случай оказания помощи лесным котам и их изъятия из природы. Так, накануне 2020 года в конце декабря полицейский обнаружил краснокнижное животное сбитым на дороге и отвез в клинику. Кроме того, в феврале прошлого года в ту же ветклинику в Находке военные привезли кота, сбитого машиной на трассе в Партизанском районе.