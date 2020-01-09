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9января
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В приморском курятнике поймали краснокнижного дальневосточного кота

В приморском курятнике поймали краснокнижного дальневосточного кота
Фото: Центр «Тигр»

Краснокнижного дальневосточного лесного кота поймали в Дальнегорске. Поход в курятник в начале января оказался роковым для этого охотника, у него повреждены лапы.

«Группа по минимизации конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотничьего надзора Приморского края изъяла нерадивого охотника и доставила в центр "Тигр"», — пояснили специалисты. Они уточнили, что в ближайшее время проведут ветеринарный осмотр, который даст более развернутую информацию о состоянии здоровья кота.

Как отмечает ИА PrimaMedia, это не первый случай оказания помощи лесным котам и их изъятия из природы. Так, накануне 2020 года в конце декабря полицейский обнаружил краснокнижное животное сбитым на дороге и отвез в клинику. Кроме того, в феврале прошлого года в ту же ветклинику в Находке военные привезли кота, сбитого машиной на трассе в Партизанском районе.

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#Дальний Восток #животные

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    56 минут назад

    чего только не найдут в приморских курятниках-там и бывших амурчан много

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