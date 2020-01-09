Гороскоп 9 января: Водолеи простят обиды, у Весов финансовые затруднения

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, Ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Телец. Благоприятный день для мужчин-Тельцов творческих профессий. Вероятно, они будут в центре всеобщего внимания и с необыкновенной легкостью смогут получить то, что раньше казалось недоступным. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Женщинам-Тельцам звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело.

Близнецы. Возможно, по независящим от Вас причинам Вы упустите выгодный заказ. Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Звезды предсказывают вам неожиданный подарок или приятное известие.

Рак. Семейные проблемы выйдут на первый план и потребуют дополнительных расходов. Чтобы исключить возможность финансовых проблем, придется немало поработать. Проявляйте сдержанность, не идите напролом — и Вам представится возможность достичь задуманного.

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Лев. Сегодня не исключен неожиданный поворот в вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Однако избегайте рискованных дел, махинаций и спекуляций. Львам это не приносит выгоду наоборот, возможны финансовые потери, в лучшем случае, отсутствие дохода. Конфликтная ситуация в семье может иметь опасные и драматические последствия. Подумайте о своих детях.

Дева. День благоприятный для занятий любимым делом, особенно для людей творческих профессий. Вы сможете раскрыть свои таланты, добиться успеха и признания в том, о чем втайне всегда мечтали. Это может сделать Вас по-настоящему счастливым. Возможно, что домашние хлопоты будут постоянно напоминать о себе и даже требовать решительных действий.

Весы. Негативные тенденции первой половины дня обусловят финансовые затруднения, неприятные известия или ссоры с коллегами. Серьезные помехи или исправление чужих ошибок потребуй много времени и сил. Избегайте пустых разговоров, двусмысленных ситуаций, посторонних советов.

Скорпион. Благоприятный день. Возможно, сегодня Вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали Вас на протяжении последних дней. Признание и успех Вам гарантированы в том случае, если поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Вероятно, близкий человек окажет Вам неоценимую услугу, и Вы еще раз убедитесь в его преданности Вам.

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Стрелец. Опасный день, связанный с травмами, авариями, болезнями, потерями. Вашим спасением будет быстрота реакции, находчивость и осторожность. Иначе Вы можете попасть под чужое влияние. Возможно, Вам придется решиться на весьма коварные действия, не сдерживая себя угрызениями совести. Но не стоит в этом усердствовать, Вы можете добиться обратных результатов.

Козерог. День несет опасность для здоровья. Не пытайтесь достичь серьезного прорыва в делах — обстоятельства не будут способствовать успеху. Лучше подведите черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет.

Водолей. День связан с усвоением космической энергии, любовью, прощением. Излишняя уверенность в своих силах, желание главенствовать может быть понято близким человеком как черствость, что приведет к недоразумениям в отношениях. Личная жизнь наполнится тревогами, противоречиями и взаимным недовольством. Постарайтесь проявить больше внимания и окружить своих близких теплом и заботой. День является чистым. Хорошо прощать обиды, выполнять просьбы, проявлять милость.

Рыбы. Девиз дня - великодушие, общение и душевное равновесие. Благоприятный день для Весов творческих профессий. Бизнесмены сегодня могут столкнуться с проблемами, не исключены финансовыепотери или появление на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Во второй половине дня возможны приятные романтические встречи и гармоничные отношения с близким человеком, членами семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев