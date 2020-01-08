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8января
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов

СК завершил расследование о нарушениях в колонии, в которой Цеповяз ел крабов
Фото: Валерий Матыцин / ТАСC

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз питался крабами, красной икрой и жарил шашлыки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, отвечая на запрос агентства.

«Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области – начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ», – сообщила Петренко.

После ряда процессуальных действий дело будет передано в суд.

«По данным следствия, руководители колонии с 2011 по 2015 год на ее территории незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключенных», – сообщили в СК. По оценке следствия, это позволило необоснованно создать вольготные условия пребывания ряду осужденных, несмотря на строгий режим учреждения. «Так, осужденные, в том числе Цеповяз, под предлогом участия в общественной жизни колонии были необоснованно переведены на облегченные условия отбывания наказания. Впоследствии ряд заключенных был освобожден условно-досрочно», – отметила Петренко.

Кроме того, по данным следствия, руководители колонии ослабили постоянный надзор за поведением спецконтингента, в результате чего допустили систематические нарушения строгого режима отбытия наказания и правил внутреннего распорядка. В частности, часть заключенных незаконно пользовалась мобильными телефонами и другими благами. В СК отметили, что действия обвиняемых повлекли подрыв установленных законом основных принципов системы исполнения наказания и дискредитацию в глазах населения подразделений ФСИН России.

Расследование в отношении других должностных лиц исправительной колонии, действия которых не связаны с Цеповязом, продолжается.

Осенью 2018 года в интернете появились фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в колонии. В Федеральной службе исполнения наказаний России заявляли, что эти снимки датируются 2015 годом.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

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#происшествия

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Комментарии
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