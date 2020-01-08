В заброшенном доме в Благовещенске обнаружили тело женщины

В Благовещенске в одном из заброшенных домов обнаружено тело женщины. Об этом Амур.инфо сообщили в городском отделе полиции.

«Поступило сообщение, что обнаружено тело женщины в заброшенном доме по адресу: улица Мухина, 17. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства смерти», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В последующем материалы будут переданы в амурское следственное управление СКР.