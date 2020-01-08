Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:45 0

В заброшенном доме в Благовещенске обнаружили тело женщины

В заброшенном доме в Благовещенске обнаружили тело женщины
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в одном из заброшенных домов обнаружено тело женщины. Об этом Амур.инфо сообщили в городском отделе полиции.

«Поступило сообщение, что обнаружено тело женщины в заброшенном доме по адресу: улица Мухина, 17. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства смерти», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В последующем материалы будут переданы в амурское следственное управление СКР.

Просмотров всего: 575

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Общество 13

Появилось видео инцидента, где стоматолог якобы избил женщину с ребенком на руках
Происшествия 3

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Происшествия 1

Телефонные мошенники продолжают атаковать амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь