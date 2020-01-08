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8января
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сегодня, 21:02 0

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории России установилась аномально теплая погода
Фото: pixabay.com

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что на европейской территории России температура воздуха на 6-8 градусов выше температурной нормы, а на азиатской части России температура выше нормы на 8−20 градусов.

Глава Гидрометцентра уточнил, что наиболее сильные аномалии — в Красноярском крае и Якутии. К примеру, в Якутии температура воздуха на 20 градусов выше многолетних значений. Оттепели на азиатской части России, конечно, не будет, но все равно зима оказалась не столь суровой.

Он пояснил, что такие аномалии связаны с тем, что уже второй раз за эту зиму теплый атлантический воздух практически беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской части страны, пишет ИА REGNUM.

«Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил Вильфанд.

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#погода

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