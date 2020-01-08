Правительство выделило 95 миллиардов рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах новых объектов здравоохранения.

Так, в этом году в Элисте планируется сдать городскую детскую поликлинику на 550 посещений в смену. В Ставрополе через год введут в строй новый корпус в краевой детской клинической больнице. В Мурманске до 2024 года проведут реконструкцию всего комплекса областного онкологического диспансера. Всего в списке на софинансирование – 53 объекта: 33 переходят с прошлого года и 20 новых.

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиарда рублей, в 2021 году – еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году – на 30,5 миллиарда рублей, сообщает «Российская газета».