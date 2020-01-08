Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8января
Предыдущая новость
сегодня, 19:53 0

Правительство выделило 95 миллиардов рублей на объекты здравоохранения

Правительство выделило 95 миллиардов рублей на объекты здравоохранения
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах новых объектов здравоохранения.

Так, в этом году в Элисте планируется сдать городскую детскую поликлинику на 550 посещений в смену. В Ставрополе через год введут в строй новый корпус в краевой детской клинической больнице. В Мурманске до 2024 года проведут реконструкцию всего комплекса областного онкологического диспансера. Всего в списке на софинансирование – 53 объекта: 33 переходят с прошлого года и 20 новых.

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиарда рублей, в 2021 году – еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году – на 30,5 миллиарда рублей, сообщает «Российская газета».

Просмотров всего: 1

#медицина #российская власть #финансы

распечатать


Общество 16

Онищенко недоволен бездельем россиян в новогодние каникулы
Общество 30

В Госдуме отреагировали на поведение Жириновского на Красной площади
Власть 11

Благовещенск может войти в состав Свободного порта Владивосток
Власть 130

Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам» (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь