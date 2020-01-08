В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области. Полицейские ищут мать ребенка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального главка МВД.

«В отдел полиции "Заводской" УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение об обнаружении тела новорожденной девочки во дворе одного из домов по улице Тореза. По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа», – сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают личность матери ребенка. Сотрудники полиции и представители Следственного управления СК по Кемеровской области проводят обходы, опрашивают местных жителей. Устанавливаются причины смерти ребенка, пишет ТАСС.