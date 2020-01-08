Хэйхэ подарил Благовещенску фонари в китайском стиле (видео)

Город Хэйхэ подарил Благовещенску светодиодные фонарики в виде традиционных китайских украшений-узелков. В ближайшие несколько дней их начнут устанавливать в парке Дружбы на фонарные опоры.

Инициатором проекта, в рамках которого соседний китайский город сделал такой подарок, выступил Институт Конфуция БГПУ. Как пояснил Амур.инфо директор Института Конфуция, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко, конструкции уже привезли в Хэйхэ и скоро доставят в областной центр. Украшения символизируют счастье и процветание. Фото, видео: Николай Кухаренко

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#Китай

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Любовь Чуприна