Делегация из Благовещенска посетила встречу глав городов льда и снега в Харбине

Фото: Администрация Благовещенска

С 4 по 7 января на ежегодном Харбинском международном фестивале льда и снега собрались делегации и мэры городов более чем из 40 стран, представители научного сообщества, международной торговой палаты и известных предприятий. Россию наряду с такими городами, как Петропавловск-Камчатский, Мурманск, Улан-Удэ и Омск, представляла делегация из Благовещенска во главе с мэром Валентиной Калитой.

Участниками фестиваля стали гости из Канады, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии, Южной Кореи, Японии, России, Словении, Украины, Южной Африки, Сенегала и другие.

В рамках фестиваля руководители делегаций обменялись опытом по проведению зимних праздничных мероприятий, совместного пользования ресурсов регионов, развития взаимовыгодного сотрудничества, содействия развитию городов.

Главным мероприятием фестиваля стал симпозиум городов льда и снега.

Участники обсудили вопрос экологического развития современных городов. В частности, главы договорились осуществлять планирование системы городского хозяйства, переработки мусора и другой инфраструктуры в соответствии с «зелёной» концепцией, укреплять непрерывное высокоуровневое планирование «умного» города, активно стимулировать развитие новых технологий.

Развитие зимнего туризма и зимних видов спорта также рассмотрели участники симпозиума. Было принято решение проводить различные фестивали снега и льда, а также зимние соревнования, повышать ценность снежно-ледяного туризма и уровень зимних видов спорта, создавать новые направления и базы зимних видов спорта.⠀

В итоге главы городов-участников договорились стимулировать сотрудничество в области устойчивого развития между всеми странами и городами льда и снега, углублять партнёрство в области экономики и торговли, туризма, науки и техники, защиты окружающей среды, образования, культуры, строительства «умного» города, сообщает администрация Благовещенска.

Принятые решения были скреплены электронными подписями глав-участников.