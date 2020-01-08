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8января
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сегодня, 14:57 6

Появилось видео инцидента, где стоматолог якобы избил женщину с ребенком на руках

Появилось видео инцидента, где стоматолог якобы избил женщину с ребенком на руках
Фото: Скриншот видео

В социальных сетях опубликовали полное видео скандального инцидента в городской стоматологии Уссурийска. Как сообщало Амур.инфо, женщина рассказала в соцсетях о враче-стоматологе, который якобы избил ее в ответ на просьбу о письменном отказе от лечения ее ребенка.

Женщина утверждала, что врач схватил ее за руку, когда та снимала его на телефон, после чего горожанке якобы диагностировали перелом и сотрясение мозга. Проверку по факту инцидента организовали прокуратура и следственный комитет. Точку в этом деле поставили с помощью видеозаписей с камер наблюдения, установленных в медучреждении.

На кадрах видно, что женщина просит мужа подать ей телефон, после чего начинает снимать врача на камеру и подносить смартфон близко к лицу медика. В какой-то момент стоматолог вырывает телефон из рук женщины и отдает его мужчине. А женщина громко хлопает дверью, выкрикивая оскорбления в адрес врача.

По словам стоматолога, молодая мать требовала удалить зубы ребенку, хотя показаний для этого не было. Температура у мальчика, по мнению врача, была из-за ОРВИ. Стоматолог выписал малышу антибиотики и попросил прийти на прием на следующий день. Но женщина начала оскорблять врача, а после того, как тот забрал у нее телефон, крикнула: «А за это ты сядешь». При этом отмечается, что никаких переломов у матери ребенка травмпункт не зафиксировал, пишет Primpress.

«Увидев, что мать не взяла выписанный мной рецепт, я вернулся к ней и положил рецепт на ее вещи. Она продолжала выкрикивать оскорбления. Храни Бог этого мальчика», – написал врач.

Просмотров всего: 373

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Комментарии
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  • olgaem

    olgaem
    52 минуты назад

    Так я и думала, что все не так как было преподнесено в СМИ. Ну сразу было понятно, что здесь чтото не так. Либо у врача был пациент и он не смог принять женщину и просил подождать её, и она устроила скандал, либо чтото другое. Так я и думала. Ну и скакими глазами она придет в поликлинику в следующий раз.

  • olgaem

    olgaem
    50 минут назад

    В этой истории ребенка жалко

  • Touareg

    Touareg
    21 минута назад

    Очередной пример того, что всегда нужно выслушать обе стороны конфликта перед тем, как делать какие-то выводы.

  • stil

    stil
    14 минут назад

    Врач то хоть в суд обратился? Надо же яжемамку как то на место поставить?

  • Цунай

    Цунай
    8 минут назад

    Муж - тряпка.

  • Лаконика

    Лаконика
    4 минуты назад

    Жаль, мамашка "Бойцовский клуб" не смотрела :(

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