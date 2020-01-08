Появилось видео инцидента, где стоматолог якобы избил женщину с ребенком на руках

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Женщина утверждала, что врач схватил ее за руку, когда та снимала его на телефон, после чего горожанке якобы диагностировали перелом и сотрясение мозга. Проверку по факту инцидента организовали прокуратура и следственный комитет. Точку в этом деле поставили с помощью видеозаписей с камер наблюдения, установленных в медучреждении.

На кадрах видно, что женщина просит мужа подать ей телефон, после чего начинает снимать врача на камеру и подносить смартфон близко к лицу медика. В какой-то момент стоматолог вырывает телефон из рук женщины и отдает его мужчине. А женщина громко хлопает дверью, выкрикивая оскорбления в адрес врача.

По словам стоматолога, молодая мать требовала удалить зубы ребенку, хотя показаний для этого не было. Температура у мальчика, по мнению врача, была из-за ОРВИ. Стоматолог выписал малышу антибиотики и попросил прийти на прием на следующий день. Но женщина начала оскорблять врача, а после того, как тот забрал у нее телефон, крикнула: «А за это ты сядешь». При этом отмечается, что никаких переломов у матери ребенка травмпункт не зафиксировал, пишет Primpress.

«Увидев, что мать не взяла выписанный мной рецепт, я вернулся к ней и положил рецепт на ее вещи. Она продолжала выкрикивать оскорбления. Храни Бог этого мальчика», – написал врач.