Свободный вошел в топ-5 российских городов, где стоит вложиться в недвижимость

Свободный вошел в список из пяти городов, где выгодно вложиться в недвижимость, чтобы заработать. Это некрупные населенные пункты, где есть точки роста — крупные проекты.

В России возвращается в моду инвестиции в недвижимость. Практика скупки и перепродажи жилых площадей до последнего времени считалась изжитой — замедлившийся рост цен и инфляция сделали процесс таким же рискованным делом, как вложения в ценные бумаги, констатируют аналитики. Но если раньше инвестиции в недвижимость касались крупных городов, то теперь внимание предприимчивых россиян привлекают небольшие населенные пункты. Их бывает даже трудно найти на карте, но именно там сейчас может происходить строительный бум, пишет URA.RU.

Спекуляции на квартирах с расчетом на быстрое получение выгоды (около трех лет) были актуальны 10-15 лет назад, рассказал «URA.RU» главный аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков. По его словам, тогда покупатель квартиры был уверен, что его объект подорожает через несколько лет, но сегодня ситуация иная: рынок может расти, а цены — держатся на одном уровне.

«Рынок жилья сейчас как рынок акций или облигаций. Рисковать можно только в том случае, если вы готовы не заработать на сделке или даже потерять, — резюмировал Хорьков. — Найти город, где будет экономический бум в отрыве от всей остальной „подводной лодки“, очень сложно. Ключевой фактор — появление промышленных проектов, требующих большого числа рабочих мест, в то время как существующий жилой фонд либо отсутствует, либо не отвечает потребностям».

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, состоящий в комитете по строительству, в беседе с «URA.RU» подтвердил, что в такую категорию входит «второй эшелон городов» — некрупные населенные пункты, которые раньше даже и не рассматривались для инвестиций в недвижимость. «Ситуация в крупных городах показывает, что сумасшедшего спроса на квартиры, который приведет к строительному буму и росту цен, там не будет. Спрос и предложение будет в тех городах, где есть точки роста — крупные проекты. Такие города будут прибавлять в росте на фоне тормозящей экономики», — предлагает по-новому взглянуть на инвестиции в недвижимость Ионин.

Среди таких населенных пунктов Михаил Хорьков выделил Свободный в Амурской области. Основанный на границе с Китаем в 1912 году город с населением чуть более 50 тысяч человек сейчас неожиданно выходит на пик строительства — в 2019 году здесь активно прокладывались коммуникации, в 2020 году начнется активная фаза строительства домов. Толчком стало появление в 60 километрах космодрома Восточный и Амурского газоперерабатывающего завода, который станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа (год открытия — 2024).

Появление на карте России новой мегастройки привлекает внимание крупнейших бизнесменов страны. К примеру, генподрядчиком строительства нового микрорайона для сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода в 2018 году стала компания «Стройгазмонтаж» российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Предприятие бизнесмена сейчас занимается возведением 42 многоквартирных домов, 36 таунхаусов и нескольких социальных объектов. Общая площадь застройки составит 361 тысячу квадратных метров, здесь будут жить около пяти тысяч человек.

Правительство Амурской области официально констатирует, что Свободный в 2019 году стал лидером среди приамурских городов по темпам социально-экономического развития. По итогам девяти месяцев в промышленном городке в три раза увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, а также объем выполненных работ и услуг. Также здесь было собрано в два раза больше налоговых доходов в местный бюджет — свыше 1,1 миллиарда рублей.

В список городов, где можно выгодно вложиться в недвижимость, также вошли тюменский Тобольск, столица Ямала – город Салехард, Первоуральск Свердловской области, Светлогорск Калининградской области.