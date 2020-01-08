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8января
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сегодня, 10:58 0

Иран атаковал два объекта США в Ираке

Иран атаковал два объекта США в Ираке
Фото: U.S. Army / AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал два объекта США в Ираке: авиабазу аль-Асад на западе страны и аэродром в северной провинции Эрбиль. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал ABC.

В свою очередь телеканал Al-Mayadeen передает, что ракетным обстрелам подверглись расположения сил США, которые находятся поблизости от аэропорта Эрбиля. Есть жертвы, но неизвестно, сколько человек были ранены или погибли. Пентагон пообещал ответить на атаку.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там заявили об успешном начале операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар США 3 января по аэропорту Багдада, который привел к гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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#военные #политика

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