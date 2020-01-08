В Благовещенске на улице Новой вспыхнул жилой дом

Фото: Архив пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Около 5 утра 8 января в Благовещенске на улице Новой загорелся частный жилой дом. В результате пожара повреждена кровля постройки по всей площади. Пострадавших нет.

«Оперативно к месту вызова прибыли сотрудники благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 16 человек и трёх единиц техники. В течение 11 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи», – сообщается на сайте амурского МЧС.

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#пожары

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Любовь Чуприна