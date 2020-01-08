Онищенко недоволен бездельем россиян в новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил недовольство бездельем россиян в новогодние праздники. По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются «бдением перед телевизором».

Безделье, добавил Онищенко, приводит к другим проблемам: чревоугодию и злоупотреблению алкоголем. Депутат также в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран. Об этом пишет РИА Новости.

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил бывший главный санитарный врач страны.