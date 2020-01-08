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Онищенко недоволен бездельем россиян в новогодние каникулы

Онищенко недоволен бездельем россиян в новогодние каникулы
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил недовольство бездельем россиян в новогодние праздники. По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются «бдением перед телевизором».

Безделье, добавил Онищенко, приводит к другим проблемам: чревоугодию и злоупотреблению алкоголем. Депутат также в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран. Об этом пишет РИА Новости.

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил бывший главный санитарный врач страны.

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#Новый год #отдых #российская власть

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Комментарии
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  • Евгений3

    Евгений3
    48 минут назад

    Вот и работай.сами займитесь чем нибудь полезным

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад



    По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются «бдением перед телевизором».



    "Ну эти - то, по заграницам развлекаются и куражат с живущими там своими детками"

    "Даже в рабочее время они не работой на благо простого населения РФ занимаются, а бздением пред цапцарапычем"

    "Загнать всех этих дармоедов на урановые рудники, выполнили норму, чашку риса получили"

    "А сколько таких по всей России пристебаев, паразитирующих на горбах реально работающего населения?"

  • Секвойя

    Секвойя
    27 минут назад

    Правильный посыл, работать надо в своё благо. Раньше нам пяти дней было мало для строительства коммунизма, развитой социализьм построили с помощью работ за того парня по субботам. Капитализьм с человеческим лицом за четыре рабочих дня в неделю предлагается начать строить, как этот почин оценивает ветеран федерального значения?

  • ВикторияU

    ВикторияU
    8 минут назад

    "Бдение перед телевизором..." В этом году тв программа просто отвратная, смотреть все праздники было нечего.

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