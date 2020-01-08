В Госдуме отреагировали на поведение Жириновского на Красной площади
Глава ЛДПР Владимир Жириновский должен ответить за свое поведение на Красной площади перед комиссией по депутатской этике. Такое заявление сделал депутат Государственной думы России, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.
Как писало Амур.инфо, Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, называя людей «крепостными и холопами».
Ющенко назвал поведение Жириновского некорректным с человеческой и политической точек зрения, сообщает «Газета.ру». «Это просто хамство по отношению к людям», — отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое мнение.
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