В Госдуме отреагировали на поведение Жириновского на Красной площади

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский должен ответить за свое поведение на Красной площади перед комиссией по депутатской этике. Такое заявление сделал депутат Государственной думы России, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Как писало Амур.инфо, Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, называя людей «крепостными и холопами». Ющенко назвал поведение Жириновского некорректным с человеческой и политической точек зрения, сообщает «Газета.ру». «Это просто хамство по отношению к людям», — отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое мнение.

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#российская власть

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Любовь Чуприна