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сегодня, 12:06 19

В Госдуме отреагировали на поведение Жириновского на Красной площади

В Госдуме отреагировали на поведение Жириновского на Красной площади
Фото: Скриншот видео

Глава ЛДПР Владимир Жириновский должен ответить за свое поведение на Красной площади перед комиссией по депутатской этике. Такое заявление сделал депутат Государственной думы России, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Как писало Амур.инфо, Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, называя людей «крепостными и холопами».

Ющенко назвал поведение Жириновского некорректным с человеческой и политической точек зрения, сообщает «Газета.ру». «Это просто хамство по отношению к людям», — отметил Ющенко, подчеркнув, что высказывает свое мнение.

Просмотров всего: 446

#российская власть

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • full

    full
    1 час назад

    Сам процесс раздачи, который неоднократно позволял себе г. Жириновский, в том числе и в Благе, носит элементы издевательства и одновременно подкупа избирателей. Почему возбудились только сейчас?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    full

    Сам процесс раздачи, который неоднократно позволял себе г. Жириновский, в том числе и в Благе, носит элементы издевательства и одновременно подкупа избирателей. Почему возбудились только сейчас?



    "Почему не возбуждаются на аналогичные и другие выходки кадыровских чиновников?"

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Да что вы так все накинулись на Вольфовича ???

    Он всего лишь сделал все тоже самое, что делает Сказочный персонаж на своих прямых линиях с народом.

    Только он в отличии от Сказочного был честным и кратким. Уложил ежегодное четырехчасовое общение в три минуты.

    И результат (раздача денег) тоже как у Сказочного, только масштаб по скромнее.

    И ВСЁ !!!

    Ответьте, за что вы его гнобите?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    у Бороды на канале подглядел)) и тоже на камеру играл, этот хоть свои раздаёт, местный чужие...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Саймон

    Да что вы так все накинулись на Вольфовича ???

    Он всего лишь сделал все тоже самое, что делает Сказочный персонаж на своих прямых линиях с народом.

    Только он в отличии от Сказочного был честным и кратким. Уложил ежегодное четырехчасовое общение в три минуты.

    И результат (раздача денег) тоже как у Сказочного, только масштаб по скромнее.

    И ВСЁ !!!

    Ответьте, за что вы его гнобите?



    + много.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сейчас Мухаммед Носаев (настоящее имя блогера) немного расстроен, что его идею «устроить подписчикам праздник» политизировали в СМИ и у него на этой почве даже произошел конфликт с влиятельным отцом. Носаев старший работает в структуре представительства Чечни в Волгоградской области на общественных началах.

    Представитель главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев сообщил, что после этой скандальной акции, деятельностью блогера заинтересовалось руководство республики.

    Альфредо рассказал журналистам V1.ru, что часто разыгрывает деньги в своем блоге, поэтому посчитал нормальным пообщаться с людьми «в реале» и устроить небольшой флешмоб.

    Мероприятие планировалось на 16.00, но молодежь от 16 до 20 лет собралась заранее. Блогер просил собравшихся «вести себя культурно», но толпа есть толпа - «культурно» не получилось. Придавленные девушки пищали, парни теряли кроссовки и Альфредо пришлось совершить задуманное в спешке.

    Красивой картинки и хайпа не получилось, вынужден констатировать блогер. Даже наблюдавшие со стороны полицейские лишь посмеивались и не стали вмешиваться в процесс.

    Давайте уже признаем, к подобным инцидентам можно относиться как угодно. Но они будут происходить, пока есть желающие поучаствовать. Ситуация примерно такая же, как со скандальными спектаклями Богомолова и Серебрякова - все ругают и возмущаются, тем не менее зал полон зрителей.

    http://karaulovlife.ru/news/populyarnyy-bloger-ustroil-volgogradtsam-prazdnik-khalyavy/8535

  • postal

    postal
    1 час назад

    vertex
    full

    Сам процесс раздачи, который неоднократно позволял себе г. Жириновский, в том числе и в Благе, носит элементы издевательства и одновременно подкупа избирателей. Почему возбудились только сейчас?



    "Почему не возбуждаются на аналогичные и другие выходки кадыровских чиновников?"


    Снова выступаешь в защиту лдпр?Так вот ты какой,..........северный:)))Не забудь выразить благодарность ввж за премьера!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    inoy

    у Бороды на канале подглядел)) и тоже на камеру играл, этот хоть свои раздаёт, местный чужие...



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    postal

    vertex

    full

    Сам процесс раздачи, который неоднократно позволял себе г. Жириновский, в том числе и в Благе, носит элементы издевательства и одновременно подкупа избирателей. Почему возбудились только сейчас?



    "Почему не возбуждаются на аналогичные и другие выходки кадыровских чиновников?"



    Снова выступаешь в защиту лдпр?Так вот ты какой,..........северный:)))Не забудь выразить благодарность ввж за премьера!


    "И где ты тут узрел защиту жирика? Хню мне тут какую - то прививает, которую сам хочет видеть, иди лечись"

    "Закон должен быть един для всех"

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ющенко надо спросить мол перед кем ответить должен Жирик? Перед лично Ющенко или перед едро?

  • postal

    postal
    1 час назад

    vertex
    postal

    vertex

    full

    Сам процесс раздачи, который неоднократно позволял себе г. Жириновский, в том числе и в Благе, носит элементы издевательства и одновременно подкупа избирателей. Почему возбудились только сейчас?



    "Почему не возбуждаются на аналогичные и другие выходки кадыровских чиновников?"



    Снова выступаешь в защиту лдпр?Так вот ты какой,..........северный:)))Не забудь выразить благодарность ввж за премьера!


    "И где ты тут узрел защиту жирика? Хню мне тут какую - то прививает, которую сам хочет видеть, иди лечись"

    "Закон должен быть един для всех"


    Ты себя уже выставил прививать бесполезно,тут хроническое уже:)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Да, крепко тебя жирик насадил и труш укусил)"

    "Кидаешься уже от бешенства"

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    OT

    Ющенко надо спросить мол перед кем ответить должен Жирик? Перед лично Ющенко или перед едро?



    "Янукович перед кем должен ответить?"

  • OT

    OT
    1 час назад

    vertex

    OT

    Ющенко надо спросить мол перед кем ответить должен Жирик? Перед лично Ющенко или перед едро?



    "Янукович перед кем должен ответить?"



    Не понял? Вы тут какого Ющенко увидели?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    OT

    vertex

    OT

    Ющенко надо спросить мол перед кем ответить должен Жирик? Перед лично Ющенко или перед едро?



    "Янукович перед кем должен ответить?"



    Не понял? Вы тут какого Ющенко увидели?



    "Простой вопрос про Януковича. Ющенко в топку."

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    vertex

    OT

    vertex

    OT

    Ющенко надо спросить мол перед кем ответить должен Жирик? Перед лично Ющенко или перед едро?



    "Янукович перед кем должен ответить?"



    Не понял? Вы тут какого Ющенко увидели?



    "Простой вопрос про Януковича. Ющенко в топку."



    Там глава пресслужбы КПРФ в госдуме А.Ющенко.

    А шутливая форма абсолютно абстрактная и потому не к месту.

    У вас какая-то своя партия ? Своя идеология? Идеология с научно обоснованной теорией? Или идеология выстроеная на веровании?

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    "А куда Новиков амурский делся?"

  • Секвойя

    Секвойя
    8 минут назад

    Актуальнее было бы дать эти денешки на развитие какого-нибудь Дела с целью импортозамещения. Да и избыток газа с северного потока направить в необъятные северные населённые пункты нашей Родины. А так это пшик, но не в трубу. Как то так воспринимается, а душок остаётся не приемлемый для наслаждения жизнью.

  • OT

    OT
    1 минута назад

    Секвойя

    Актуальнее было бы дать эти денешки на развитие какого-нибудь Дела с целью импортозамещения. Да и избыток газа с северного потока направить в необъятные северные населённые пункты нашей Родины. А так это пшик, но не в трубу. Как то так воспринимается, а душок остаётся не приемлемый для наслаждения жизнью.



    Это при нынешней-то системе в дело денежки пустить?

    Вон пример Грудинина. Совхоз создал. Дело делал. Теперь дерьбанят его дело. Лакомым куском стал для разбойников от власти едро.

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