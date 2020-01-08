Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8января
Предыдущая новость
сегодня, 11:15 0

Амурский министр спорта показал, как привести себя в форму после праздников (видео)

Амурский министр спорта показал, как привести себя в форму после праздников (видео)
Фото: Скриншот видео

В инстаграм-аккаунте амурского министерства физической культуры и спорта появилась видео-инструкция от главы министерства Дмитрия Кутеки. Он решил показать подписчикам, как привести в порядок тело после новогодних праздников.

«Мы вам предлагаем устроить праздник живота! Точнее, пресса. Несколько действенных упражнений, чтобы живот пришел в форму после праздников продемонстрировал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека. Только помните, что выполнять их можно не менее чем через два часа после еды», – говорится в публикации.

Упражнение № 1

Самые обычные ситапы. Направлены на проработку прямых мышц живота. Руки за головой в замке, либо вытянуты над головой. Поясница прижата к полу. Стараемся не отрывать стопы от пола. Если на первоначальном этапе это делать сложно, можно их зафиксировать под диваном, батареей или воспользоваться помощью домочадцев. Выполняем 3-4 подхода по 20-25 раз, но обращайте внимание на свои ощущения – лучше сделать меньше, но правильнее.

Упражнение № 2

Руки за головой, ноги приподняты и согнуты в коленях под прямым углом. Поднимаем лопатки, пытаемся достать до коленей. При этом тянуться нужно именно грудью, а не локтями. Выполняем 3-4 подхода по 20-25 раз.

Упражнение № 3

Садимся в уголок. Ноги держим прямо, носки вытягиваем, колени не сгибаем. Чтобы облегчить выполнение упражнения, можно опираться на руки, но постепенно стараемся уменьшать на них опору. Держим столько, насколько хватит сил.

Упражнение № 4

Берем любой предмет – это может быть бутылка с водой, пара подушек или стопка книг. Исходное положение – тот же уголок. Держим ноги над предметом, затем опускаем, пропуская «препятствие» между них. При этом стараемся держать ноги ровными. Выполняем 3-4 подхода по 15-20 раз.

«P.S.: рекомендуем выполнять упражнения на пресс в сочетании с прокачкой спины – эффект будет гораздо лучше», – советуют в министерстве. ⠀

Просмотров всего: 103

#Новый год #областная власть #спорт

распечатать


Происшествия 2

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Спорт

Столицей спартакиады городов Амурской области в 2020 году станет Тында
Общество 3

Житель амурского села переделал личный автомобиль в пожарную машину
Культура

Колядки, фигурное катание и хоккей с метлами: в Благовещенске празднуют Сочельник

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь