Амурский министр спорта показал, как привести себя в форму после праздников (видео)

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«Мы вам предлагаем устроить праздник живота! Точнее, пресса. Несколько действенных упражнений, чтобы живот пришел в форму после праздников продемонстрировал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека. Только помните, что выполнять их можно не менее чем через два часа после еды», – говорится в публикации.

Упражнение № 1

Самые обычные ситапы. Направлены на проработку прямых мышц живота. Руки за головой в замке, либо вытянуты над головой. Поясница прижата к полу. Стараемся не отрывать стопы от пола. Если на первоначальном этапе это делать сложно, можно их зафиксировать под диваном, батареей или воспользоваться помощью домочадцев. Выполняем 3-4 подхода по 20-25 раз, но обращайте внимание на свои ощущения – лучше сделать меньше, но правильнее.

Упражнение № 2

Руки за головой, ноги приподняты и согнуты в коленях под прямым углом. Поднимаем лопатки, пытаемся достать до коленей. При этом тянуться нужно именно грудью, а не локтями. Выполняем 3-4 подхода по 20-25 раз.

Упражнение № 3

Садимся в уголок. Ноги держим прямо, носки вытягиваем, колени не сгибаем. Чтобы облегчить выполнение упражнения, можно опираться на руки, но постепенно стараемся уменьшать на них опору. Держим столько, насколько хватит сил.

Упражнение № 4

Берем любой предмет – это может быть бутылка с водой, пара подушек или стопка книг. Исходное положение – тот же уголок. Держим ноги над предметом, затем опускаем, пропуская «препятствие» между них. При этом стараемся держать ноги ровными. Выполняем 3-4 подхода по 15-20 раз.

«P.S.: рекомендуем выполнять упражнения на пресс в сочетании с прокачкой спины – эффект будет гораздо лучше», – советуют в министерстве. ⠀