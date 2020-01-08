Российским автовладельцам напоминают об изменениях в 2020 году

2020 год принес российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах. Единственным неприятным новшеством остается повышение утилизационного сбора, который может привести к подорожанию автомобилей на 35-100 тысяч рублей.

Автосалоны смогут выдавать госномера

1 января в России вступил в силу Федеральный закон № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешающий дилерам регистрировать новые автомобили прямо в своих салонах. Иными словами, номера на машину можно будет получить практически сразу после ее покупки и без посещения ГИБДД.

Как сообщает издание «Автоновости дня», автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что салоны уже давно готовы к выдаче номеров, а само нововведение позволит автолюбителям сильно экономить время.

Номера под ключ

При условии регистрации автомобиля в «своем» регионе автовладелец сможет заказать изготовление номеров и в сторонней организации. Согласно тарифам ФАС, предельная стоимость услуги, как и в ГИБДД, составит 2 000 рублей – следовательно, вместе с госпошлиной изготовление номеров у «частника» обойдется максимум в 2 850 рублей.

В будущем планируется создать список «красивых номеров», которые автовладельцы смогут выбирать и покупать на «Госуслугах».

Электронные ПТС

С 1 ноября планируется окончательно отказаться от бумажных ПТС и ввести электронные как для отечественных, так и для импортируемых автомобилей. Отказ от «бумаги» должен был произойти уже давно, но всякий раз откладывался, поскольку другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были не готовы к такому нововведению.

По мнению эксперта Субботина, эПТС гораздо важнее налоговым и таможенным органам, чем простым автолюбителям. «Так властям будет удобнее следить за выплатой транспортных налогов», — подчеркнул эксперт.

Повышение утильсбора и подорожание автомобилей

С 1 января в России выросли ставки утилизационного сбора на автомобили. Наибольший рост произошел в сегменте легковушек – в среднем на 110,7 %. При этом меньше всех пострадают машины с двигателем до 1 литра (рост на 46,1 %), а больше всех – машины с двигателем от 3,5 литра (рост на 145 %). Утильсбор на самый массовый сегмент легковых автомобилей (с двигателями 1-2 литра) вырастет на 112,4 %. Закономерным итогом роста утильсбора станет очередное подорожание новых машин на 2-4 % или 35-100 тысяч рублей.

Некоторые автопроизводители — Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac — уже анонсировали повышение цен на свои автомобили из-за увеличения утильсбора.

Ужесточение правил техосмотра

С 8 июня 2020 года должны заметно ужесточиться правила проведения техосмотра, согласно которым операторам ТО придется трижды фотографировать каждый автомобиль, фиксировать геопозицию и отправлять снимки в единую систему ЕАИСТО. Все диагностические карты, соответственно, будут оформляться только в электронном виде, а за их отсутствие водителей будут штрафовать аж на 2 000 рублей (с учетом ОСАГО, которое без диагностическое карты не оформить – на 2 800 рублей).

Экзамены без «площадки»

С нового года кандидаты в водители впервые могут учиться на автомагистралях с разрешенной скоростью более 60 километров в час. Судя по всему, это сделано для более эффективной подготовки учеников к вождению в реальных дорожных условиях.

Куда больше изменений вступит в силу с октября. Одно из них касается объединения этапов практического экзамена в городе и на площадке – отныне базовые навыки вождения будут проверяться либо на площадке автошколы, либо на тупиковой улице за пределами живой застройки, после чего кандидат водители сразу приступит ко второму этапу экзамена – вождению в живом городском потоке. «Обкатать» маршрут заранее теперь не получится, ибо известен будет только список улиц, которые, возможно, войдут в него. Весь практический экзамен, согласно постановлению, должен занять не более 30 минут.